عبد الغفار السلامونى: زيادة سعر الأردب يسهم فى زيادة توريد القمح إلى 5 ملايين طن



أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة سعر أردب القمح المحلى إلى 2500 جنيها العام لموسم 2026 مقارنة بسعر 2200 جنيها العام الماضى ، يأتى فى إطار حرص الدولة على دعم المزارع المصري تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،مؤكدا أن هذا القرار سيعمل على زيادة معدلات توريد القمح المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في انتاج الخبز المدعم وتوزيعه على أصحاب البطاقات التموينية بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد على البطاقة .



وأضاف عبد الغفار السلامونى أن زيادة سعر القمح المحلى هذا العام بالإضافة الى توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد سيساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

واشار عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة الحرص على توفير سعات تخزينية فى الصوامع والهناكر المطورة تستوعب القمح المتوقع توريده والذى قد يصل إلى 5 مليون طن قمح هذا العام لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بسبب زيادة المساحة المنزعة قمح هذا العام لأكثر من 3.6 مليون فدان وايضاً زيادة سعر الأردب إلى 2500 جنيها لصالح المزارع وان الاسعار طن القمح تفوق الاسعار العالمية وبالتالي الغرفة تؤكد ضرورة تعديل سعر فئة التخزين والطحن للحفاظ على جودة الاقماح في مراحل التداول والتخزين والنقل حتي مراحل الطحن لجودة دقيق مطابق للمواصفات القياسية المصرية

لفت الى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد على مدار الـ 10 سنوات الماضية فى عهد الرئيس السيسى من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، ،حيث كانت نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع من خلال وزارة التموين ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي ، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون الى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قروشا ، رغم ان التكلفة الفعلة لإنتاج رغيف الخبز تصل الى أكثر من 150 قرشا إلا أن الدولة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن .