إحالة نائب المدير الاداري و16 من العاملين بمستشفي سرس الليان للتحقيق

تابعت عواطف طاحون رئيس مدينة سرس الليان، في محافظة المنوفية وبتواجد محمد الجندي سكرتير عام مدينة سرس الليان، سير وانتظام العمل بمستشفى سرس الليان العام، والتأكد من تواجد الاطقم الطببة بالمستشفي، والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

كما تفقدت عواطف طاحون أقسام الإستقبال والطوارئ، للتأكد من انتظام سير العمل وانضباط النوباتجية وخلال جولتها، وتلاحظ غياب 16من العاملين عن النوبتجيه وكذلك عدم تواجد نائب المدير الاداري وتم تحويل حالات الغياب للتحقيق.

كما شددت طاحون علي النواب، بالتواجد الميداني بصفة دورية والمرور علي كافة القطاعات الحكومية لتحقيق الانضباط الادارى.