دراسة: هذا النوع من الصداع النصفي قد يسبب أمراض القلب.. وهذه طرق الوقاية

كشف تقرير صحي أن أحد أنواع الصداع النصفي، المعروف بالصداع النصفي المصحوب بـ”الهالة”، قد يكون مرتبطًا بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، رغم أنه لا يُعد سببًا مباشرًا لهذه الأمراض، وإنما مؤشرًا على وجود عوامل خطر مشتركة.

ووفقًا لموقع Onlymyhealth، فإن تكرار نوبات الصداع النصفي قد يرفع من مستويات الالتهاب داخل الجسم، وهو ما قد يساهم بشكل غير مباشر في زيادة مخاطر أمراض القلب على المدى الطويل.

العلاقة بين الصداع النصفي والقلب

تشير دراسة نُشرت عام 2009 في مجلة علم الأعصاب إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المصحوب بهالة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، مقارنة بغيرهم.

وتوضح الدراسة أن الهالة، وهي أعراض تحذيرية تسبق نوبة الصداع، قد تشمل اضطرابات بصرية أو حسية، بينما لا يظهر هذا الخطر بنفس الدرجة لدى المصابين بالصداع النصفي غير المصحوب بهالة.

ويرى مختصون في أمراض القلب أن هناك ارتباطًا محتملًا بين الصداع النصفي وتغيرات الأوعية الدموية، إذ يرتبط الصداع بتبدلات في تدفق الدم ونشاط الأوعية، وهي عوامل قد تنعكس أيضًا على صحة القلب والدماغ.

ما المقصود بهالة الصداع النصفي؟

الهالة هي مجموعة من الأعراض العصبية المؤقتة التي تسبق نوبة الصداع النصفي لدى بعض المرضى، ومن أبرزها:

رؤية وميض أو خطوط ضوئية

اضطرابات في الرؤية

طنين بالأذن

دوخة أو فقدان التوازن

صعوبة في الكلام

عوامل مشتركة بين الصداع النصفي وأمراض القلب

يشير الخبراء إلى أن العلاقة المحتملة بين الحالتين قد تعود إلى وجود عوامل خطر مشتركة، مثل:

التدخين

ارتفاع ضغط الدم

السمنة

قلة النشاط البدني

كما توجد فرضيات علمية تربط بين الصداع النصفي المصحوب بهالة وحالة قلبية تُعرف باسم “الثقبة البيضوية المفتوحة”، وهي فتحة صغيرة في القلب قد تزيد من خطر السكتة الدماغية، ولا تزال هذه الفرضية قيد الدراسة.

هل الصداع النصفي يسبب أمراض القلب؟

يؤكد الأطباء أن الصداع النصفي لا يؤدي بشكل مباشر إلى أمراض القلب، لكنه قد يكون علامة تنبيه لاحتمال ارتفاع المخاطر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة مصحوبة بهالة.

وفي الوقت نفسه، يشدد الخبراء على أن أغلب المصابين بالصداع النصفي لا يتعرضون لمضاعفات قلبية خطيرة، خصوصًا في الفئات الشابة أو الأصحاء بشكل عام.

إرشادات للوقاية وتقليل المخاطر

للحد من نوبات الصداع النصفي وتقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب، ينصح الأطباء بمجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

الوقاية من الصداع النصفي:

الابتعاد عن المحفزات

اتباع نمط حياة صحي

الالتزام بالعلاج الموصوف

استخدام المكملات الغذائية عند الحاجة وتحت إشراف طبي

الوقاية من أمراض القلب:

الإقلاع عن التدخين

ضبط ضغط الدم

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

ويؤكد الخبراء أن التعامل المبكر مع نوبات الصداع النصفي ومراقبة عوامل الخطر القلبية يمكن أن يساعد في تقليل المضاعفات المحتملة وتحسين جودة الحياة.