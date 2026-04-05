إلهام أبو الفتح
أصل الحكاية

دراسة: هذا النوع من الصداع النصفي قد يسبب أمراض القلب.. وهذه طرق الوقاية
كشف تقرير صحي أن أحد أنواع الصداع النصفي، المعروف بالصداع النصفي المصحوب بـ”الهالة”، قد يكون مرتبطًا بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، رغم أنه لا يُعد سببًا مباشرًا لهذه الأمراض، وإنما مؤشرًا على وجود عوامل خطر مشتركة.

ووفقًا لموقع Onlymyhealth، فإن تكرار نوبات الصداع النصفي قد يرفع من مستويات الالتهاب داخل الجسم، وهو ما قد يساهم بشكل غير مباشر في زيادة مخاطر أمراض القلب على المدى الطويل.

العلاقة بين الصداع النصفي والقلب

تشير دراسة نُشرت عام 2009 في مجلة علم الأعصاب إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المصحوب بهالة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، مقارنة بغيرهم.

وتوضح الدراسة أن الهالة، وهي أعراض تحذيرية تسبق نوبة الصداع، قد تشمل اضطرابات بصرية أو حسية، بينما لا يظهر هذا الخطر بنفس الدرجة لدى المصابين بالصداع النصفي غير المصحوب بهالة.

ويرى مختصون في أمراض القلب أن هناك ارتباطًا محتملًا بين الصداع النصفي وتغيرات الأوعية الدموية، إذ يرتبط الصداع بتبدلات في تدفق الدم ونشاط الأوعية، وهي عوامل قد تنعكس أيضًا على صحة القلب والدماغ.

ما المقصود بهالة الصداع النصفي؟

الهالة هي مجموعة من الأعراض العصبية المؤقتة التي تسبق نوبة الصداع النصفي لدى بعض المرضى، ومن أبرزها:

  • رؤية وميض أو خطوط ضوئية
  • اضطرابات في الرؤية
  • طنين بالأذن
  • دوخة أو فقدان التوازن
  • صعوبة في الكلام

عوامل مشتركة بين الصداع النصفي وأمراض القلب

يشير الخبراء إلى أن العلاقة المحتملة بين الحالتين قد تعود إلى وجود عوامل خطر مشتركة، مثل:

  • التدخين
  • ارتفاع ضغط الدم
  • السمنة
  • قلة النشاط البدني

كما توجد فرضيات علمية تربط بين الصداع النصفي المصحوب بهالة وحالة قلبية تُعرف باسم “الثقبة البيضوية المفتوحة”، وهي فتحة صغيرة في القلب قد تزيد من خطر السكتة الدماغية، ولا تزال هذه الفرضية قيد الدراسة.

هل الصداع النصفي يسبب أمراض القلب؟

يؤكد الأطباء أن الصداع النصفي لا يؤدي بشكل مباشر إلى أمراض القلب، لكنه قد يكون علامة تنبيه لاحتمال ارتفاع المخاطر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة مصحوبة بهالة.

وفي الوقت نفسه، يشدد الخبراء على أن أغلب المصابين بالصداع النصفي لا يتعرضون لمضاعفات قلبية خطيرة، خصوصًا في الفئات الشابة أو الأصحاء بشكل عام.

إرشادات للوقاية وتقليل المخاطر

للحد من نوبات الصداع النصفي وتقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب، ينصح الأطباء بمجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

الوقاية من الصداع النصفي:

  • الابتعاد عن المحفزات
  • اتباع نمط حياة صحي
  • الالتزام بالعلاج الموصوف
  • استخدام المكملات الغذائية عند الحاجة وتحت إشراف طبي

الوقاية من أمراض القلب:

  • الإقلاع عن التدخين
  • ضبط ضغط الدم
  • الحفاظ على وزن صحي
  • ممارسة الرياضة بانتظام

ويؤكد الخبراء أن التعامل المبكر مع نوبات الصداع النصفي ومراقبة عوامل الخطر القلبية يمكن أن يساعد في تقليل المضاعفات المحتملة وتحسين جودة الحياة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

عبد الرحمن أبو زهرة

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

ليلي علوي

ليلى علوي تستعرض أناقتها بفستان أنيق.. شاهد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد