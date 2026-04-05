قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الغربي
دعم الشفافية ومكافحة الفساد.. النواب يناقش مشروع قانون المحليات اليوم
بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع
نتنياهو لترامب: مستوى التعاون داخل ساحة المعركة وخارجها غير مسبوق
ثروت سويلم: قرار إلغاء الهبوط لن يتكرر مرة أخرى تحت أي ظرف
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للدجالين بالقانون
لبنان يسعى لوساطة مصرية لتفادي هجوم إسرائيلي محتمل
سعر الجنيه الذهب في البحرين اليوم الإثنين
متحف مطار القاهرة يستعرض صورة عتبة خشبية للسيد المسيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زلزال في آنفيلد.. 7 نجوم على أعتاب الرحيل من ليفربول

أمينة الدسوقي

تتجه إدارة ليفربول نحو صيف استثنائي قد يشهد واحدة من أوسع عمليات إعادة البناء في تاريخ النادي الحديث، بعدما خيبت التشكيلة الحالية الآمال ولم ترتقي إلى سقف التوقعات الذي صاحب انطلاقة الموسم.

دخل "الريدز" الموسم بصفته حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومرشحا قويا للاحتفاظ به، خاصة بعد صيف أنفق فيه النادي أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني، محطما أرقامه القياسية في سوق الانتقالات غير أن الواقع داخل الملعب سار في اتجاه مغاير تماما.

صفقات قياسية بلا أثر حاسم

لم تنجح التعاقدات الضخمة مع فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك في إحداث الفارق المنتظر، في وقت تراجع فيه أداء الخط الخلفي بصورة مقلقة. 

ووجد الفريق نفسه متأخرًا بفارق 21 نقطة عن المتصدر آرسنال، مع صعوبة حقيقية في ضمان مقعد بدوري أبطال أوروبا.

وزادت الضغوط بعد الخروج القاسي من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

مستقبل المدرب بقاء مع إعادة البناء

ورغم تصاعد التكهنات حول مستقبل المدرب الهولندي آرني سلوت، فإن المؤشرات داخل النادي ترجح استمراره لقيادة مرحلة إعادة البناء، في ظل قناعة بأن عوامل عدة خارج الملعب أثرت على الفريق هذا الموسم، من بينها الإصابات وتأقلم الصفقات الجديدة.

محمد صلاح نهاية حقبة في آنفيلد

يتصدر محمد صلاح قائمة الأسماء المرشحة للرحيل، بعدما أعلن بنفسه في رسالة مؤثرة أن رحلته التي امتدت 9 سنوات في آنفيلد ستصل إلى نهايتها بنهاية الموسم.

ورغم توقيعه عقدا جديدا لمدة عامين الصيف الماضي، فإن توتر علاقته مع المدرب في ديسمبر بدا كنقطة تحول.

 وتُرجح تقارير عدة انتقاله إلى الدوري السعودي، ليُسدل الستار على واحدة من أنجح المسيرات الفردية في تاريخ النادي.

رحيل مجاني يهدد الدفاع

يواجه ليفربول خطر خسارة الثنائي الدفاعي إبراهيما كوناتي وآندي روبرتسون في صفقات انتقال حر، مع تعثر المفاوضات لتجديد عقد الأول، واقتراب الثاني من الرحيل بعد سنوات طويلة من العطاء.

غياب هذين الاسمين سيمثل ضربة قاسية لخط الدفاع الذي يعاني بالفعل من اهتزازات واضحة.

أسماء أخرى على قائمة البيع

تضم قائمة الأسماء القابلة للرحيل كذلك

-كيرتس جونز خريج الأكاديمية الذي لم ينجح في تثبيت أقدامه أساسيًا.

-جو غوميز لاعب موثوق لكن الإصابات عطلت مسيرته.

-فيديريكو كييزا تجربة لم تكتمل وقد تعيده العروض إلى إيطاليا.

ومع التعاقد مع الموهبة الشابة جيريمي جاكيه واحتمال عودة جاريل كوانساه، قد تتقلص فرص بعض الأسماء الحالية.

هل يرحل جاكبو وماك أليستر؟

المفاجأة الأكبر تكمن في استعداد النادي للاستماع للعروض المقدمة بشأن كودي جاكبو، أليكسيس ماك أليستر، تراجع مستوى الثنائي هذا الموسم فتح باب التكهنات، خاصة مع ارتباط اسم ماك أليستر بريال مدريد، رغم نفي والده لهذه الأنباء.

ورغم أهمية جاكبو في المنظومة الهجومية، فإن حاجة النادي لإعادة التوازن قد تدفعه لاتخاذ قرارات غير متوقعة.

صيف ساخن وتحول تاريخي

داخل أروقة آنفيلد، هناك إدراك بأن التغيير لم يعد خيارًا بل ضرورة فمجرد رحيل صلاح وروبرتسون وحدهما كفيل بإنهاء حقبة كاملة من النجاحات.

يستعد ليفربول لصيف قد يعيد رسم ملامح الفريق بالكامل، في محاولة لاستعادة الهيبة والعودة سريعًا إلى منصات التتويج.

