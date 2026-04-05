زلزال في آنفيلد.. 7 نجوم على أعتاب الرحيل من ليفربول

تتجه إدارة ليفربول نحو صيف استثنائي قد يشهد واحدة من أوسع عمليات إعادة البناء في تاريخ النادي الحديث، بعدما خيبت التشكيلة الحالية الآمال ولم ترتقي إلى سقف التوقعات الذي صاحب انطلاقة الموسم.

دخل "الريدز" الموسم بصفته حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومرشحا قويا للاحتفاظ به، خاصة بعد صيف أنفق فيه النادي أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني، محطما أرقامه القياسية في سوق الانتقالات غير أن الواقع داخل الملعب سار في اتجاه مغاير تماما.

صفقات قياسية بلا أثر حاسم

لم تنجح التعاقدات الضخمة مع فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك في إحداث الفارق المنتظر، في وقت تراجع فيه أداء الخط الخلفي بصورة مقلقة.

ووجد الفريق نفسه متأخرًا بفارق 21 نقطة عن المتصدر آرسنال، مع صعوبة حقيقية في ضمان مقعد بدوري أبطال أوروبا.

وزادت الضغوط بعد الخروج القاسي من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

مستقبل المدرب بقاء مع إعادة البناء

ورغم تصاعد التكهنات حول مستقبل المدرب الهولندي آرني سلوت، فإن المؤشرات داخل النادي ترجح استمراره لقيادة مرحلة إعادة البناء، في ظل قناعة بأن عوامل عدة خارج الملعب أثرت على الفريق هذا الموسم، من بينها الإصابات وتأقلم الصفقات الجديدة.

محمد صلاح نهاية حقبة في آنفيلد

يتصدر محمد صلاح قائمة الأسماء المرشحة للرحيل، بعدما أعلن بنفسه في رسالة مؤثرة أن رحلته التي امتدت 9 سنوات في آنفيلد ستصل إلى نهايتها بنهاية الموسم.

ورغم توقيعه عقدا جديدا لمدة عامين الصيف الماضي، فإن توتر علاقته مع المدرب في ديسمبر بدا كنقطة تحول.

وتُرجح تقارير عدة انتقاله إلى الدوري السعودي، ليُسدل الستار على واحدة من أنجح المسيرات الفردية في تاريخ النادي.

رحيل مجاني يهدد الدفاع

يواجه ليفربول خطر خسارة الثنائي الدفاعي إبراهيما كوناتي وآندي روبرتسون في صفقات انتقال حر، مع تعثر المفاوضات لتجديد عقد الأول، واقتراب الثاني من الرحيل بعد سنوات طويلة من العطاء.

غياب هذين الاسمين سيمثل ضربة قاسية لخط الدفاع الذي يعاني بالفعل من اهتزازات واضحة.

أسماء أخرى على قائمة البيع

تضم قائمة الأسماء القابلة للرحيل كذلك

-كيرتس جونز خريج الأكاديمية الذي لم ينجح في تثبيت أقدامه أساسيًا.

-جو غوميز لاعب موثوق لكن الإصابات عطلت مسيرته.

-فيديريكو كييزا تجربة لم تكتمل وقد تعيده العروض إلى إيطاليا.

ومع التعاقد مع الموهبة الشابة جيريمي جاكيه واحتمال عودة جاريل كوانساه، قد تتقلص فرص بعض الأسماء الحالية.

هل يرحل جاكبو وماك أليستر؟

المفاجأة الأكبر تكمن في استعداد النادي للاستماع للعروض المقدمة بشأن كودي جاكبو، أليكسيس ماك أليستر، تراجع مستوى الثنائي هذا الموسم فتح باب التكهنات، خاصة مع ارتباط اسم ماك أليستر بريال مدريد، رغم نفي والده لهذه الأنباء.

ورغم أهمية جاكبو في المنظومة الهجومية، فإن حاجة النادي لإعادة التوازن قد تدفعه لاتخاذ قرارات غير متوقعة.

صيف ساخن وتحول تاريخي

داخل أروقة آنفيلد، هناك إدراك بأن التغيير لم يعد خيارًا بل ضرورة فمجرد رحيل صلاح وروبرتسون وحدهما كفيل بإنهاء حقبة كاملة من النجاحات.

يستعد ليفربول لصيف قد يعيد رسم ملامح الفريق بالكامل، في محاولة لاستعادة الهيبة والعودة سريعًا إلى منصات التتويج.