السيطرة على حريق هيش بجوار قاعة مناسبات في بنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب في هيش وبوص، بجوار قاعة مناسبات، بعد كوبري الفحص بمدينة بنها، دون وقوع أي خسائر بشرية أو امتداد النيران للمناطق المجاورة.

بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في هيش وبوص بالمنطقة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.



ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى المناطق المحيطة، دون تسجيل أي خسائر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.