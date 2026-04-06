الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة حول أزمة الجراجات وتحول اشتراطات البناء إلى حبر على ورق

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفاقم أزمة أماكن انتظار السيارات في عواصم المحافظات المدن والمراكز والاحياء الكبرى، رغم وجود اشتراطات واضحة تُلزم المباني الجديدة بإنشاء جراجات مخصصة، إلا أن ضعف الرقابة وتزايد المخالفات أدى إلى احتلال الشوارع بشكل عشوائي، مما تسبب في تكدس مروري خانق وتعطيل مصالح المواطنين يوميًا مؤكداً أن الواقع يكشف عن تحول عدد كبير من الجراجات إلى محال تجارية أو مخازن، في ظل غياب واضح للرقابة من بعض الأجهزة المحلية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتحويل الشوارع إلى جراجات مفتوحة، وهو ما ينعكس سلبًا على السيولة المرورية وجودة الحياة داخل المدن.

وفي هذا الإطار، طرح النائب أحمد فؤاد أباظة 5 تساؤلات ساخنة أمام الحكومة، وهي : 
1. ما عدد المباني الجديدة التي تم الترخيص لها خلال السنوات الخمس الماضية، ومدى التزامها الفعلي بإنشاء الجراجات؟
2. ما عدد المخالفات التي تم ضبطها بشأن تحويل الجراجات إلى أنشطة أخرى، وما الإجراءات التي اتخذت ضد المخالفين؟
3. لماذا لا يتم ربط توصيل المرافق الأساسية للمباني الجديدة بتنفيذ الجراجات فعليًا؟
4. ما دور المحليات في الرقابة الدورية على الجراجات، ولماذا تتكرر المخالفات دون ردع حاسم؟
5. ما خطة الحكومة لإنشاء جراجات عامة متعددة الطوابق بالمناطق الأكثر تكدسًا؟

كما تقدم بعدد من المقترحات العاجلة للقضاء على الأزمة وفى مقدمتها إجراء حصر شامل وفوري لجميع الجراجات بالمباني الجديدة وتكثيف حملات التفتيش الدورية على الجراجات المخالفة وتفعيل عقوبات رادعة تصل إلى الغرامات الكبيرة وغلق الأنشطة المخالفة مع إلزام المطورين بتنفيذ الجراجات قبل توصيل المرافق ، وإنشاء جراجات عامة متعددة الطوابق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن أزمة الجراجات لم تعد مجرد مشكلة تنظيمية، بل أصبحت أزمة مرورية حقيقية تهدد حركة المدن وتزيد من معاناة المواطنين يوميًا، مؤكدًا أن تطبيق القانون بحزم هو الحل الأسرع لاستعادة الانضباط المروري.

كما أكد على أن استمرار تجاهل هذه الأزمة يعني مزيدًا من الفوضى والتكدس المروري، بينما تطبيق اشتراطات البناء بحزم اليوم يعني مدنًا منظمة وشوارع خالية من العشوائية فإما الحسم الآن، أو استمرار الفوضى إلى أجل غير معلوم.

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

