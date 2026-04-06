باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نمو ملحوظ في حركة الركاب بمطار القاهرة بالربع الأول من 2026

مطار القاهرة
نورهان خفاجي

واصل مطار القاهرة الدولي تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة السفر خلال الربع الأول 2026 سواء في أعداد الركاب أو الرحلات الجوية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

وبدأ مطار القاهرة العام بزيادة بالغة في اعداد الركاب والرحلات في شهر يناير 2026 مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغ عدد الركاب 2,996,606 راكبا مقابل 2,635,041 في يناير 2025 محققا نمواً سنويا بنسبة %14، كما بلغ إجمالي اعداد الرحلات الجوية 21,044 رحلة مقارنة ب 18,529 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي بزيادة قدرها %14.

وبتزامن موسم العمرة مع شهر فبراير، شهد مطار القاهرة الدولي زيادة كبيرة في اعداد الركاب والرحلات، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,757,932 راكبا مقابل 2,461,794 راكبا في فبراير 2025 محققاً زيادة قدرها %12، وبلغت عدد الرحلات 19,505 رحلة مقابل 17,076 رحلة في فبراير 2025 بزيادة قدرها %14 في عدد الرحلات.

كما شهد شهر مارس زيادة في عدد الركاب حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,328,662 راكبا مقابل 2,298,547 راكبا في مارس 2025 بينما بلغت عدد الرحلات 18,825 رحلة مقابل 18,419 رحلة في مارس 2025.

وصرح المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أن هذا النمو المستمر نتيجة جهود الشركة في تطوير منظومة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المطار، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الطيران المدني نحو تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومركز رئيسي لحركة الطيران.

مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة العمرة

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

خوسيه ماريا سانشيز

يويفا يعلن طاقم حكام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

مي سليم

مي سليم تبرز رشاقتها في الجيم

الخماسي الحديث

تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد