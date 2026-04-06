محافظات

نقابة المحامين بكفر الشيخ تصدر بياناً مهماً بشأن طلبة الحقوق المتدربين

حاتم درويش نقيب المحامين بكفر الشيخ
محمود زيدان

أصدرت نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ، برئاسة النقيب حاتم درويش، بيانًا رسميًا بشأن ما وصفته بتلقي شكاوى من عدد من المحامين وبعض دوائر المحاكم، تتعلق بممارسات لعدد من طلاب كليات الحقوق المترددين على المحاكم، وانتحال بعضهم صفة محامٍ أثناء الحضور أمام الدوائر القضائية.

وأكدت النقابة، في بيانها، أن بعض الوقائع تم ضبطها بالفعل داخل قاعات المحاكم، وجرى تحرير محاضر بشأن انتحال صفة محامٍ وارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنه تم احتواء بعض هذه الوقائع بالتنسيق مع الدوائر المختصة، مراعاةً لمستقبل الطلاب.

وأضاف البيان أنه في ضوء تزايد أعداد المحامين وضيق غرف المحامين داخل المحاكم، عُرض الأمر على مجلس النقابة، الذي قرر بالإجماع اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية حاسمة.

وشملت القرارات إلزام المحامين بإخطار النقابة رسميًا ببيانات المترددين من طلاب الكليات، متضمنة الاسم وصورة كارنيه الكلية وبطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف والعنوان، إلى جانب بيانات السكرتارية العاملين لديهم، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعلان.

كما قررت النقابة حظر دخول غرف المحامين بجميع المحاكم على مستوى المحافظة لغير المحامين، مع تكليف معاوني النقابة بتنفيذ القرار، والتنبيه عليهم بالمساءلة القانونية إداريًا حال المخالفة، مناشدة أعضاء الجمعية العمومية التعاون في تنفيذ القرار، حفاظًا على هيبة مهنة المحاماة وقدسيتها.

