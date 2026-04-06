وزير العدل: تحويل الصوت إلى نص في 66 قاعة محكمة بالتوازي مع عمل سكرتيري المحاكم

أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن الوزارة تمتلك نحو 1996 مقرًا على مستوى الجمهورية، وتقدم سنويًا ما يقرب من 13 مليون معاملة، حققت إيرادات تُقدَّر بنحو 9.6 مليار جنيه.

وأكد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التقاضي وميكنة الخدمات، بما يواكب التحول الرقمي.

وأشار وزير العدل، إلى أنه تم تنفيذ مشروع تحويل الصوت إلى نص داخل 66 قاعة جلسات، بحيث يتم تسجيل وقائع الجلسة بشكل إلكتروني بالتوازي مع عمل سكرتير الجلسة، بما يسهم في تحقيق الدقة وسرعة توثيق الإجراءات.

وأعلن المستشار محمود الشريف، أن الوزارة مستمرة في التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات التقاضي.