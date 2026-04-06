الزمالك يستقر على عدم خوض منافسات السوبر الإفريقي وبطولة الأندية لأبطال الكؤوس لكرة اليد

أستقر نادي الزمالك على عدم خوض منافسات بطولتى كأس السوبر الإفريقية وبطولة الأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد.

ويستعد الزمالك لإخطار الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بقراراه الرسمي خلال الأيام المقبلة لتجنب توقيع عقوبات والغرامات المالية.

ومن المقرر إقامة البطولات الإفريقية لكرة اليد شهر مايو المقبل في كينشاسا بالكونغو .

ياتى قرار الزمالك بعدم خوض البطولات الإفريقية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي وفي محاولة لسداد مستحقات اللاعبين وتجديد العقود لبعض اللاعبين.

وسبق للزمالك الانسحاب من بطولة إفريقيا لكرة الطائرة سيدات وكذلك بطولة الرجال في رواندا.