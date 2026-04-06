محمد عفيفي: فضية كأس العالم للجمباز لها طعم مختلف| خاص

أعرب محمد منتصر عفيفي لاعب المنتخب الوطني الأول للجمباز، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بالميدالية الفضية على جهاز المتوازي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، التي استضافتها مصر على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وأكد عفيفي أن التتويج بالميدالية الفضية داخل مصر يمنحه شعورًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الإنجاز وسط الجماهير المصرية يُعد لحظة مميزة في مسيرته.

وأضاف أن دعم الجهاز الفني وزملائه كان له دور كبير في الوصول إلى منصة التتويج، موجهاً الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز، سواء داخل المنتخب أو خارجه.

وأوضح لاعب المنتخب أن الميدالية لا تخصه بمفرده، بل هي نتاج عمل جماعي، قائلاً إنه يهدي هذا الإنجاز لكل أفراد الفريق وكل من دعمه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه بدون هذا الدعم لم يكن ليصل إلى هذا المستوى.

وأشار إلى أن أول ما حرص عليه عقب انتهاء المنافسات كان التوجه إلى زملائه والجهاز الفني، في تعبير واضح عن تقديره للدور الذي لعبوه في هذا التتويج.

وكشف عفيفي أن هدفه قبل انطلاق البطولة لم يكن منصبًا على حصد ميدالية، بقدر ما كان يسعى لتقديم أداء أفضل من مستواه المعتاد، مؤكدًا أن التطور المستمر هو الأهم بالنسبة له.

وأضاف أنه كان حريصًا على أن يكون راضيًا عن أدائه بغض النظر عن النتيجة، سواء كانت ذهبية أو فضية أو برونزية، مشددًا على أنه قدم أقصى ما لديه داخل المنافسات.

وأشار إلى أن كل بطولة تمثل محطة مهمة في مشواره، حيث يسعى للاستفادة من كل مشاركة من أجل تحسين مستواه في البطولات المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم والاستحقاقات الكبرى القادمة.

وأكد عفيفي أنه يعمل على تطوير أدائه على جميع الأجهزة، رغم تميزه على جهاز المتوازي، موضحًا أن كل لاعب يمتلك جهازًا يبرز فيه بشكل أكبر، لكنه يطمح للوصول لأفضل مستوى ممكن بشكل متكامل.

وكان محمد عفيفي قد حصد الميدالية الفضية على جهاز المتوازي بعد حصوله على 14.200 نقطة، في منافسة قوية شهدت مشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم، حيث توج الصيني يانج ليو بالميدالية الذهبية، بينما جاءت البرونزية من نصيب اللاعب المحايد أرسيني دوخنوو.

وجاءت البطولة بمشاركة 128 لاعبًا ولاعبة يمثلون 33 دولة، في واحدة من أقوى بطولات كأس العالم للجمباز الفني، والتي عكست تطور مستوى المنافسة على الساحة الدولية