استشاري أمن إقليمي: الموقف الأمريكي تجاه إيران يشوبه التخبط مع غياب إستراتيجية واضحة

أكد الدكتور أحمد الشحات، إستشاري الأمن الإقليمي والدولي، أن الموقف الأمريكي تجاه إيران يشوبه التخبط، مع غياب استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة، وسعي واشنطن لإظهار "نصر وهمي".

وقال أحمد الشحات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الرئيس الأمريكي ترامب فشل في تحقيق أهدافه الاستراتيجية مثل إسقاط النظام الإيراني أو إنهاء الملف النووي، مع استمرار القدرات الصاروخية الإيرانية وعدم تأمين مضيق هرمز، ما يزيد مخاطر أي تصعيد بري.

وتابع إستشاري الأمن الإقليمي والدولي أن إيران أكثر ثباتًا رغم الخسائر، وتمكنت من تصعيد الأزمة إلى المستوى الدولي، بينما إسرائيل تواصل عرقلة التهدئة وتسعى لإسقاط النظام الإيراني.