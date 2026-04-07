أستاذ سياسات عامة: الإجراءات الاستباقية حمت مصر من تداعيات أزمة الطاقة العالمية

هاني حسين

أكدت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذ السياسات العامة بجامعة العاصمة، أن مصر نجحت في تبني سياسات استباقية على مدار أكثر من عقد، ساهمت في تقليل تأثير الأزمات العالمية، خاصة في قطاع الطاقة.


وأوضحت "ريهام مصطفى" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن العديد من الدول التي تواجه أزمات حاليًا لم تكن مستعدة لمثل هذه التحديات، في حين أن مصر بدأت مبكرًا في اتخاذ خطوات إستراتيجية، من بينها ترسيم الحدود البحرية، ما أتاح التوسع في اكتشافات حقول الغاز وتعزيز موارد الطاقة.

وأشارت إلى أن العالم يشهد أزمة طاقة غير مسبوقة، واصفة الوضع بأن "الكوكب يمر بحالة انقطاع حاد في مصادر الطاقة"، الأمر الذي يبرز أهمية التحرك المبكر لتأمين الاحتياجات المستقبلية.


وأضافت أن الدولة المصرية عملت على تنويع مصادر الطاقة، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى مثل محطة الضبعة النووية، وهو ما يوفر بدائل استراتيجية تدعم استقرار منظومة الطاقة.

الاقتصاد الاقتصاد المصري اخبار التوك شو

