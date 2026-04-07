يمنعه والده من تعاطي المخدرات.. كشف حقيقة التعدي على شخص داخل ميكروباص بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بخطف آخر والتعدى عليه بالضرب داخل سيارة "ميكروباص" بالجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص “منتهية التراخيص”، والأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو؛ سائق الميكروباص، عاطل، المجنى عليه، ونجل أحدهما، مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة.

بمواجهتهم، أقر أحدهم بأن نجله من متعاطى المواد المخدرة، وقيامه بترك منزل أسرته منذ فترة، ولدى مشاهدته له بميدان الجيزة قام بالتعدى عليه بالضرب واصطحابه داخل السيارة الميكروباص عنوة على النحو الوارد بمقطع الفيديو بقصد السيطرة عليه ومنعه من القفز من السيارة تمهيداً لإعادته للمنزل وإيداعه بإحدى مصحات علاج الإدمان، وبسؤال نجله، عمره 14 سنة، أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.