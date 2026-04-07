محافظ البحر الأحمر: تدشين تقنية ERCP بمستشفى الحميات نقلة نوعية في علاج القنوات المرارية

شهد مستشفى الحميات بالغردقة نجاح إجراء أول عملية باستخدام تقنية منظار القنوات المرارية (ERCP)، في سابقة طبية جديدة على مستوى محافظة البحر الأحمر، بما يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة محليًا، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير القطاع الصحي.

وجاء تنفيذ العملية على يد فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور أحمد خالد عطا، استشاري المناظير والجهاز الهضمي، وبمشاركة الدكتور أمير مجدي شكري، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق من التمريض والفنيين، حيث تكللت العملية بالنجاح الكامل.

وتعد تقنية (ERCP) من أحدث الوسائل الطبية التي تُستخدم في تشخيص وعلاج أمراض القنوات المرارية والبنكرياس، مثل إزالة الحصوات وفتح الانسدادات وتركيب الدعامات، ما يجعلها بديلاً متطورًا للجراحات التقليدية، ويمنح المرضى فرص تعافٍ أسرع مع تقليل المضاعفات.

وأكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة، معربًا عن فخره بتدشين هذه التقنية داخل مستشفى الحميات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقليل الحاجة للسفر إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.

وقال إن هذا التطور يأتي نتيجة جهود متواصلة من وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، مشيرًا إلى استمرار دعم إدخال المزيد من التخصصات والتقنيات الحديثة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن إجراء هذه العملية داخل المحافظة يعكس توجه المديرية نحو رفع كفاءة المستشفيات وتطوير خدماتها، مؤكدًا الاستمرار في استقطاب الكوادر الطبية المتميزة وتوفير أحدث الأجهزة، لتصبح مستشفيات البحر الأحمر قادرة على تقديم خدمات طبية متكاملة.