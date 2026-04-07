هل وصل 55 جنيه؟.. اعرف سعر الدولار الآن في البنوك
الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح
مصدر إيراني لرويترز: ما تريده الولايات المتحدة هو إعادة فتح مضيق هرمز
80 باوند مرة واحدة | سعر الجنيه الذهب يقفز في ساعات معدودة
ماكرون يعلن الإفراج عن الفرنسيين المحتجزين في إيران
سنضاعف ضرباتنا..مسئول إيراني: لو خرج الوضع عن السيطرة فسيغلق باب المندب أيضًا
الدفاع السعودية : اعتراض وتدمير 4 مسيرات إيرانية الساعات الماضية
استفزاز.. السعودية تدين بشدة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
أبو الغيط يحذر: تصلب المواقف سيؤدي لسيناريوهات كارثية
الطيران الإسرائيلي الأمريكي يقصف كنيسًا لليهود في إيران
"اسأل مريم" يحصد جائزة تميز المجلس الدولي للمطارات بإفريقيا
اعتداء أم سوء تفاهم؟| القصة الكاملة لأزمة "سبا" المنصورة

اعتداء أم سوء تفاهم؟| القصة الكاملة لأزمة سبا المنصورة بين روايات مختلفة.. وشهود عيان تكشف التفاصيل
اعتداء أم سوء تفاهم؟| القصة الكاملة لأزمة سبا المنصورة بين روايات مختلفة.. وشهود عيان تكشف التفاصيل

تصدر مقطع فيديو متداول حديثا على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل، بعدما أظهر واقعة اعتداء داخل أحد مراكز السبا على عميلة، إثر مطالبتها باسترداد أموالها لعدم رغبتها في استكمال الخدمة، وأثار المشهد غضبا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن رفضهم لما وصفوه بسلوك غير مقبول.

ورغم تضارب الرويات حول الواقعة، سوف نرصد في السطور التالية سيناريوهين مختلفين كما رواهما شهود عيان.

وفي هذا الصدد، قالت شدى عبدالوهاب، من خلال جروب خاص على الفيس بوك: " اللي حصل إن البنت المحجبة كانت موجودة في السبا ومعاها أختها ووالدتها المنتقبة، وكانوا الثلاثة هناك في نفس الوقت، والمكان أخد منهم فلوس الخدمة مقدما قبل ما تبدأ، زي ما بيحصل في أماكن كتير، والبنت بدأت تعمل حمام مغربي، وكانت ناوية كمان تعمل تنظيف بشرة، وكانت دافعة تكلفة الخدمات دي بالفعل".

وأضافت عبدالوهاب- خلال تصريحات لها:  "وأثناء الجلسة، البنت شعرت إن بشرتها بتحرقها بشكل قوي، فطلبت توقف لأنها مش قادرة تستحمل، لكن صاحبة المكان رفضت وقالتلها لازم تكمل بما إنها دفعت، البنت كملت الجلسة، وكان كمان دافعة مقابل باديكير لكنها ما عملتوش، وطلبت تمشي". 

وأشارت عبدالوهاب: "وقتها العاملين في المكان رفضوا خروجها إلا بعد ما تدفع باقي فلوس الجلسة، رغم إنها كانت رافضة تكمل من الأساس، البنت قالت لهم إنها دافعة عربون بالفعل، ومش فاهمة ليه تدفع تاني على خدمة ما كملتهاش، فحصل شد وجذب بالكلام بينهم".

واختتمت: "إحدى العاملات تدخلت في النقاش، فالبنت طلبت منها تخرج من الموضوع، لكن صاحبة المكان تصاعدت في رد فعلها وبدأت تزعق، وكمان حصلت مشادة بينها وبين والدة البنت.. بعدها البنت حاولت تصور بالموبايل علشان تثبت إنهم بيمنعوها من الخروج، فهنا قامت صاحبة المكان بالتعدي عليها بالضرب، وامتد الاعتداء لوالدتها وأختها، وبدأت الأزمة تكبر بشكل أكبر".

وبعد وقوع تلك الواقعة، ردت نورهان الصباحي، صاحبة المركز بالمنصورة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "السيدة شدى كانت موجودة في السبا يوم 2 أبريل، وحاجزة حمام مغربي وتنظيف بشرة، وبعد دخولها الجلسة بساعة، أبلغت أنها لا ترغب في الاستكمال بسبب عدم رضاها عن النتيجة، فأكدت أنها عرضت عليها ترقية الخدمة على حسابها، وبالفعل تم ذلك، لكن بعد فترة قصيرة اشتكت مجددا من البخار، وطلبت عدم دفع سوى جزء بسيط من الخدمة".

وأضافت: "تم إبلاغ العميلة بانتهاء الجلسة، ثم بدأت جلسة تنظيف البشرة، لكنها بعد حوالي 20 دقيقة رفضت الاستكمال أو الدفع. وعند سؤالها، اشتكت من إحساس بالحرقان، فتم طمأنتها بأن الخطوات الأساسية فقط هي التي تمت، إلا أنها أصرت على عدم الدفع، رغم التأكيد على عدم وجود تقصير في الخدمة".

واختتمت: "العميلة أثارت جدلا داخل المكان ورفضت السداد، فتم إبلاغها بإمكانية استدعاء الشرطة.. وبعد فترة قصيرة حضرت أسرتها وبدأوا في التصوير، ما اعتبرته إدارة المكان تصرفا مخالفا، وأشارت إلى أن التوتر تصاعد، خاصة مع استمرار التصوير داخل السبا، حتى وقعت المشادة، وتم تحرير محضر بالواقعة، قبل أن تطلب العميلة الصلح". 

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

أرشيفية

بـ73 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق

عداد الكهرباء

وفر الرصيد..كيف تظبط وقت وتاريخ عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

خلال الاجتماع

القابضة للكهرباء: 13.1 مليار جنيه حجم الاستثمارات للعام المالي 2024/2025

وزير الصحة مع نظيرته الفرنسية

وزير الصحة يبحث مع نظيرته الفرنسية تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي

الدكتور فريد محرم الجارحي

تجارة عين شمس: شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني

حركة بسيطة تفعلينها يوميًا تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري

4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت

هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية

ناجح من أول مرة.. أسهل طريقة لعمل محشي ورق عنب في البيت بطعم رائع

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

