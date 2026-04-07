نائب رئيس النادى المصري يكشف لصدى البلد قرارات هامة للمجلس عقب اعتذار الكوكي

كشف رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس ادارة النادى المصري عن اتهاذ المجلس عدة قرارات هامة فى اعقاب النتائج المتدنية

وقال عبد القادر ان القرارات جاءت نظراً لسوء الأداء والنتائج غير المرضية، والمستوى الفني الذي ظهر به الفريق في المباريات الأخيرة، والخروج المبكر من البطولات التي كان النادي يطمح للمنافسة عليها، رغم توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم، وهو ما يُعد أمراً غير لائق بتاريخ النادي المصري ومكانته الكبيرة.

قرارات مجلس المصري

واكد عبد القادر لصدى البلد ان مجلس إدارة النادي المصري، قرر برئاسة كامل أبو علي، اتخاذ الإجراءات التالية:

1. خصم نسبة من عقود جميع اللاعبين.

2. وقف صرف المستحقات المتبقية من عقود اللاعبين، على أن يتم تحديد موعد صرفها بناءً على تحسن الأداء والنتائج، ووفق تقرير الجهاز الفني

3. المتابعة الدائمة والمستمرة من مجلس الإدارة مع الجهاز الفني من خلال التقارير الدورية المنتظمة لتقييم أداء الفريق وتطوره.

4. استبعاد أي لاعب وعرضه للبيع فوراً، في حال ثبوت عدم التزامه أو بثه للروح الانهزامية داخل الفريق.