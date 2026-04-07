علامات قبول الطاعات والأعمال الصالحة

أكد خالد الجمل أن الابتلاءات التي يمر بها الإنسان تمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق إيمانه، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده ليميز بين الصادق والمُدّعي، مستشهدًا بقوله تعالى: "أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ".

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"إن التزام الإنسان الظاهري، مثل المواظبة على الصلاة أو الابتعاد عن المعاصي، لا يكفي للحكم على صدق إيمانه، مؤكدًا أن الاختبار هو الفيصل الحقيقي الذي يُظهر ما إذا كان هذا الالتزام نابعًا من إخلاص أو مجرد مظهر اجتماعي.

وأضاف أن أول علامات قبول الطاعات، مثل الحج أو العمرة، تظهر في أول اختبار يواجهه الإنسان بعد أداء العبادة، مشددًا على أن الثبات في هذه المواقف هو الدليل الحقيقي على القبول.

وأشار إلى أن قوة الصبر والثبات ترتبط بمدى قوة علاقة الإنسان بربه، موضحًا أن من يدرك رحمة الله وحكمته يكون أكثر قدرة على تحمل الابتلاءات، مستدلًا بأن الإنسان يتقبل الشدة من أحبائه لثقته في نواياهم، ولله المثل الأعلى.