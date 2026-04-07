سونيا الحبال: بعض الأسماء تحمل طاقة روحانية قوية.. وأخرى تحتاج إلى تعديل

قالت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، إن بعض الأسماء تحمل طاقات روحانية مرتفعة قد تؤثر بشكل واضح على أصحابها، مشيرة إلى أن اسم "نور" من الأسماء ذات الطاقة العالية، لافتة إلى أن صاحبه قد يترك تأثيرًا قويًا عند الغضب أو الحزن.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"أن تركيب الاسم يلعب دورًا محوريًا في تحديد طاقته، موضحة أن بعض الأسماء قد تحتاج إلى تعديل في طريقة النداء بها، مثل استخدام "اسم دلع"، لتجنب التأثيرات السلبية الناتجة عن بعض الحروف، كما في اسم "روحية" الذي رأت أن نهايته قد تقلل من تدفق الطاقة، ما يستدعي تغييره في النداء اليومي.

وأوضحت أن هناك أسماء تحمل طاقة قوية وإيجابية مثل "عز"، خاصة للرجال، في حين أن بعض الأسماء التي تنتهي بحروف معينة قد تحتاج إلى دعم أو تعديل في طريقة استخدامها، مؤكدة أن الحروف ليست متساوية في تأثيرها داخل الاسم الواحد.

وأشارت إلى أن هناك حروفًا معينة قد تتطلب اهتمامًا خاصًا، مثل "ص" و"ض" و"غ" و"خ"، حيث يحتاج أصحاب الأسماء التي تحتوي عليها إلى دعم نفسي وروحاني أكبر، والانتباه لصحتهم بشكل مستمر.