مصرع شخص في سقوط بلكونة في مبنى قديم بالمحطة الجديدة بالإسماعيلية



شهدت منطقة المحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انهيار بلكونة أحد العقارات، ما أسفر عن مصرع شخص في الحال متأثرًا بإصاباته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع الحادث وفرض كردون أمني بمحيط المنطقة، خاصة بجوار شارع خالد الجداوي، لمنع تجمع المواطنين وتأمين الموقع.

وجرى نقل الجثمان إلى مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال الفحص للتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين أسفل الأنقاض.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسباب انهيار البلكونة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.