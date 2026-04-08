بالأسماء.. ننشر تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ

أسفر التشكيل الجديد لهيئة مكتب نقابة المهندسين بكفر الشيخ برئاسة المهندس محمد محمود ربيع، رئيس النقابة الفرعية، عن انتخاب المهندس رائف أحمد خليل بدوي، أمينًا عامًا للنقابة، والمهندس مدحت سنوسي عبد الله الطرابلسي، أمينًا للصندوق.

كما أسفر التشكيل الجديد عن انتخاب المهندس الشاذلي مصطفى محمد سعد، وكيلًا للنقابة، والدكتور مهندس أحمد بدر الدين موسى، أمينًا مساعدًا، والمهندس سالم إسماعيل العشري، أمين الصندوق المساعد.

أعضاء مجلس النقابة

ويضم المجلس في عضويته كل من: المهندس حسام السعيد هميسة، المهندس السيد عبد اللطيف سليمان، المهندس حلمي حسن حلمي فايد، المهندس سامي هنداوى علي هنداوى، والدكتور مهندس سويلم وفا شرشير، والدكتور مهندس وائل محمد صبحي أبو شعيشع، ودكتور مهندس فتحي عبد العظيم عبد المجيد، والمهندس محمد فتحي حامد الصافي، المهندس ضياء أشرف عبد الونيس.