حصدوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية..تكريم الطلاب المتفوقين وطلاب STEM بقنا

كرم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فريق مديرية التربية والتعليم بقنا، لمشاركتهم في التصفيات النهائية للمسابقة القومية لأوائل الطلاب على مستوى مدارس الجمهورية للمرحلة الثانوية، وذلك عقب حصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، حيث منحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لتفوقهم وتميزهم.

جاء ذلك بحضور طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى جانب الطلاب الفائزين، وهم إيمان محمد فوزي، عمر مرزوق محمد لوندي، زياد أسامة سعد عمر، شيماء أيمن السيد أحمد، هاجر أحمد يوسف، وزينب محمود فوزي، وذلك بعد مشاركتهم في نهائيات المسابقة، التي أُقيمت بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة.

وشمل التكريم أيضًا كل من: الدكتور سيد مرزوق محمد، موجه عام التربية الاجتماعية، والطيب خضري حسن، مدير مدرسة البحري قمولا، تقديرًا لدورهما في دعم الطلاب والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأشاد محافظ قنا، بإنجاز مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بقنا STEM QENA، والتي حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة معرض مصر للعلوم والهندسة والتكنولوجيا ISEF للعام 2025/2026، والتي أُقيمت بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، مثمنًا جهود مدير المدرسة أحمد محمود عبد اللطيف، والطلاب عمرو محمد توفيق، وياسين أحمد عيد.

وأشار الببلاوي، إلى أن ما يحققه طلاب قنا من إنجازات يعكس حجم الجهد المبذول من قبلهم ومن قبل القائمين على العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم، وتحرص على دعم المتفوقين وتكريمهم باعتبارهم قادة المستقبل.

وأكد محافظ قنا، خالص التمنيات بمزيد من التفوق والنجاح للطلاب في مسيرتهم التعليمية، والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة ترفع اسم المحافظة عاليًا.