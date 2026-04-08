السفير عاطف سالم: مصر تشارك في الجهود الدولية لتحقيق التهدئة بالمنطقة

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مصر تتبنى السلام كخيار استراتيجي، واستقرار المنطقة يتعرض للاهتزاز خلال الفترة المقبلة الامر الذي يدفع القاهرة إلى التحرك سريعا للتعامل مع هذا الامر.

وأضاف السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر تقدم دورا كبيرا في الأزمة الأخيرة والحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، متابعا أن تحقق نتائج بهدنة أسبوعين تقود لهدنة طويلة الأمد.

وتابع السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مصر تتحرك سريعاً وخاصة أن نتنياهو يستغل بند لبنان لتدمير ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن مصر تشارك في الجهود الدولية لتحقيق التهدئة بالمنطقة وتجنب العالم مزيد من الصراعات والحروب.