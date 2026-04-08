فقدت التعاطف الدولي.. سفير مصر الأسبق بإسرائيل: تل أبيب تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية

أكد السفير حازم خيرت، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن الولايات المتحدة توفر الحماية والحصانة لإسرائيل ما يدفعها لضرب القوانين الدولية عرض الحائط.

وقال السفير حازم خيرتـ، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية وليس حتى مسألة امتلاك الأسلحة النووية، وكأنها هي وحدها التي تمتلك الحصانة فقط».

وأردف قائلًا: «إسرائيل تمتلك حصانة وتحميها الولايات المتحدة وللأسف اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة قوي جدًا ويتحكم في صنع القرار».

وأكد حازم خيرت أن اليمين المتطرف في إسرائيل خطر كبير جدًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل فقدت التعاطف الدولي وأصبح العالم كله ضدها,

وحول مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خيرت: «نتنياهو كنا نقول إنه رجل بسبعة أرواح كلما نقول إن دوره انتهى يعود مرة أخرى، ولكني أقول هذه المرة أن نتنياهو انتهى، فنهايته أصبحت قريبة وأصبح غير مقبول حتى على مستوى العالم كله».

وأردف قائلًا: «هناك من يرى في إسرائيل أن نتنياهو يقودهم إلى التهلكة، وهو يعيش حاليًا فوضى سياسية غير مسبوقة».