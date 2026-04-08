الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عمرو الورداني: الشائعات لا تدمر العالم.. بل تدمّر الإنسان الغافل

الشائعات تدمر المجتمع
الشائعات تدمر المجتمع
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الانهيار الحقيقي لا يأتي من الخارج، بل يبدأ من داخل الإنسان نفسه، مشيرًا إلى أن الأحداث والصراعات التي نراها ما هي إلا وسيلة إلهية لتغيير الإنسان وتحفيزه على إعادة النظر في دوره ومشاركته في الحضارة.

 وأوضح الورداني أن قبول الشائعات دون تمحيص والتحليل السطحي للأحداث يؤدي إلى قلق داخلي مستمر وفقدان الثقة بالحياة، مؤكدًا أن من ينتظر أن يحل الآخرون مشاكله يظل أسيرًا للجمود، بينما القوة الحقيقية تبدأ بالمسؤولية الفردية واتخاذ المبادرة.

وأشار خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، إلى أن البناء الحضاري الحقيقي يبدأ بإعادة بناء الإنسان داخليًا، عبر تنمية القيم الأخلاقية وتحويلها إلى منهج حياة ينظم قراراته وسلوكه، مؤكدًا أن إصلاح الداخل هو ما يمكّن الإنسان من مواجهة التحديات الخارجية بثقة وإيجابية. 

وأوضح أن الحضارة ليست مجرد مساحة مكانية أو إنجاز ظاهر، بل هي تاريخ وقيم وسنن وأفعال إنسانية متكاملة، ومن هنا تأتي أهمية تأسيس الإنسان على أسس صحيحة من الداخل قبل أي ظهور خارجي.

وشدد الورداني على أن الهدي الظاهر وحده لا يكفي، وأن التمسك بالمظاهر دون إصلاح الباطن يؤدي إلى خلل في المجتمع والحضارة، مشيرًا إلى أن الإنسان الذي ينصلح قيمياً وفكريًا قادر على تحويل القيم إلى حياة حقيقية، ويمتلك القدرة على اتخاذ قرارات سليمة وإدارة الأمور بحكمة، بدلًا من الانسياق وراء الأحداث دون فهم عميق.

وأوضح أن إصلاح الإنسان يتطلب شجاعة ومبادرة فردية، والالتزام بالقيم وتحليل الأمور بعمق وعدم الاكتفاء بالمظاهر، لافتًا إلى أن من يفهم ذلك ويطبقه يصبح قادرًا على المساهمة بشكل إيجابي في بناء المجتمع والحضارة، ويقلل من فرص انهيار الداخل الذي ينعكس دائمًا على الخارج.

ولفت الورداني، إلى أن إعادة بناء الإنسان داخليًا هي الخطوة الأولى لإنقاذ الحضارة والمجتمع من التدهور، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الأخلاقية والفكر السليم يخلق قدرة حقيقية على مواجهة التحديات والعيش بسلام وإنتاجية، مشددًا على أن الحضارة الحقيقية هي التي تنشأ من الإنسان القيم والفكر السليم، وليس من مجرد مظاهر ظاهرية أو انجازات سطحية.

عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية مجلس النواب الشائعات إصلاح الإنسان

