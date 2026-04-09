برلماني: تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مفتاح خفض التكاليف ودعم الصناعة

أشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بتوجيهات عبد الفتاح السيسي التي تستهدف خفض الاعتماد على الوقود التقليدي والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدا أن هذا التوجه يحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية كبيرة.

وأشار "العطار" في تصريحات خاصة إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والخدمات للمواطنين.

وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة يعزز من استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويقلل من الضغوط على الموارد التقليدية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، مع تقديم حوافز للمستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بقوة في هذا المجال الحيوي.

واختتم أن هذه التوجهات تعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية،