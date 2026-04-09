ناقد رياضي: أوسكار رويز رفض طلب اتحاد الكورة بإذاعة تسجيل غرفة الـVAR

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن رفض أوسكار رويز طلب إتحاد الكورة بإذاعة تسجيل غرفة الـVAR .

وقال أحمد عبدالباسط عبر تصريحات إذاعيه : "أوسكار رويز رفض طلب إتحاد الكورة بإذاعة تسجيل غرفة الـVAR وقال لو عايزين يجيوا يسمعوه ماشي لكن مفيش إذاعة هتطلع".

وكان قد أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الجدل التحكيمي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كان يستدعي ظهور رئيس لجنة الحكام لتوضيح الحقيقة.

وقال أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "كان يجب ظهور أوسكار في فيديو لشرح الحالة الجدلية في مباراة الأهلي وسيراميكا، خاصة أنه رئيس اللجنة ويمتلك من الخبرات ما يمكنه من إقناع الجميع بقراره".

وأضاف: "المدرب توروب لا يسيطر على اللاعبين داخل الملعب، والفريق يفتقد الشراسة، وتشعر أن اللاعبين خائفون من الجماهير ولا يمتلكون الثقة الكافية".

وتابع: "أنا متعجب من مستوى بعض اللاعبين، مثل أحمد سيد زيزو، الذي كان من المفترض أن يقدم أداءً أقوى، لكنه لا يستطيع تجاوز المنافسين في المواجهات الفردية، كما أن عرضياته غير مؤثرة، ويبدو أنه فقد الثقة".

وواصل: "إمام عاشور يقدم مباراة جيدة ثم يختفي لعدة مباريات، وهو أمر صادم، لأن زيزو وإمام من المفترض أن يتحملا مسؤولية الفريق في الفترات الصعبة".

وأشار إلى تأثير الغيابات الدفاعية، قائلًا: "دفاع الأهلي افتقد وجود رامي ربيعة، وكان من الأفضل تجديد عقده، خاصة مع الانسجام الذي كان بينه وبين ياسر إبراهيم، حيث كانا يشكلان قوة دفاعية كبيرة".

واختتم تصريحاته بالكشف عن توقعاته لبطل الدوري، قائلًا: "ترتيب المنافسة على اللقب من وجهة نظري: الأهلي أولًا، ثم بيراميدز، ثم الزمالك".