الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
محافظات

ضبط 141 ألف عبوة أدوية ومكملات ومستحضرات تجميل داخل مخزن غير مرخص بكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق، قاد المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة، عقب ورود معلومات عن وجود مخزن غير مرخص بإحدى قرى مركز كفر الزيات يُستخدم في تصنيع وتعبئة أدوية بشرية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بالمخالفة للقانون.

تحرك تنفيذي عاجل 

وعلى الفور تم تشكيل حملة موسعة بالتنسيق مع مركز ومدينة كفر الزيات والجهات المعنية وهيئة الدواء المصرية، حيث تم إعداد كمين ومداهمة الموقع أثناء مباشرة النشاط، ليتبين إدارته كمنشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع وتعبئة أدوية (كحة وغسول نسائي) ومكملات غذائية وأعشاب، إلى جانب كريمات تجميل ومساج، مع استخدام عبوات تحمل بيانات مضللة.

وأسفرت الحملة عن ضبط إجمالي 141,673 عبوة متنوعة، شملت 58,835 عبوة معبأة، و78,038 عبوة فارغة معدة للتعبئة، إلى جانب 4,800 عبوة منتهية الصلاحية، وكميات من الخامات بدون بيانات، منها 360 كجم يانسون، فضلًا عن ضبط معدات وخطوط إنتاج كاملة للتصنيع والتعبئة والتغليف.

التحفظ على المضبوطات 

كما تم التحفظ على ماكينات التعبئة والتغليف، وموازين حساسة، وأدوات طباعة التواريخ، وكميات كبيرة من العبوات الفارغة والكبسولات والخامات المستخدمة، في واقعة تمثل غشًا تجاريًا جسيمًا وخطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ردع مخالفين 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للغش أو تداول منتجات مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان الانضباط الكامل بالأسواق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

