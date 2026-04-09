‏تأكيدا لصدى البلد .. ‏توضيح عاجل من التعليم بشأن حقيقة خصم درجتين ونصف ‏من طلاب المدارس عن كل يوم غياب
عمرو سلامة عن أزمة ركلة جزاء الأهلي: مخاطر إغضاب الأهلي أكبر من أي مكسب

علق المخرج عمرو سلامة على الجدل المثار بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة لصالح النادي الأهلي خلال مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، والتي أدارها الحكم محمود وفا.

وكتب سلامة عبر حسابه على منصة “إكس”: “‏بالمنطق حتى لو في أي مكسب لأي حكم من ظلم الأهلي، فمخاطر اغضاب الأهلي أكبر بكثير من أي مكسب”.

وتابع: “هترمي نفسك في التهلكة مع ملايين هينهشوا لحمك على النت، هتغضب منك قيادات في الكورة هيدفنوا مسيرتك”.

واختتم: “لو أي قرار لحكم هيتاخد لمصلحة فأكيد مصلحته مع النادي الأقوى والأغنى وصاحب الجمهور الأكبر”.

ومن ناحية أخرى تقدم النادي صباح اليوم ـ مدافعًا عن حقوق لاعبيه محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات ـ بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود وفا الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري التي أقيمت بملعب المقاولون العرب أمس الأول.

وجاء في الشكوى أن الحكم ـ في سابقة خطيرة ـ قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة بحق كابتن الأهلي محمد الشناوي، وكذلك السباب للاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه «بدفع» اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بألفاظ تحمل الإهانة لأحد كباتن منتخب مصر، كما أنذر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق.

وطلب النادي في شكواه تجميد كافة القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها ، وتطبيق القواعد الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (18) و(20) من لائحة الانضباط على حكم المباراة المشكو في حقه، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونًا.

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

