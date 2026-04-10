الجيش الملكي المغربي يعلن ايقاف نجم الفريق بسبب المنشطات

أعلن نادي الجيش الملكي إيقاف لاعبه زين الدين الدراك لمدة ثلاثة أشهر بدءا من 9 أبريل عقب قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأعلن نادي الجيش الملكي في بيان رسمي أن قرار الإيقاف جاء بسبب نتيجة تحليل غير طبيعية ظهرت خلال إحدى مباريات الفريق في المنافسات الأفريقية.

وجاء بيان الجيش الملكي كالتالي: بلاغ تنهي الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية إلى علم الرأي العام أنه، في إطار المراقبة الدورية المعتمدة في مجال مكافحة المنشطات، تم إشعارها من طرف اللجنة الإفريقية لمكافحة المنشطات بنتيجة تحليل غير طبيعي تخص اللاعب زين الدين الدراك، وذلك عقب إحدى مباريات المنافسات الإفريقية.

وأضاف: "وبناء على القرار الصادر عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتاريخ 8 أبريل 2026، تقرر إيقاف اللاعب زين الدين الدراك لمدة ثلاثة (3) أشهر، ابتداءً من 9 أبريل 2026.

وأكمل: “تؤكد الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية أن اللاعب أبدى تعاونًا كاملًا مع الهيئات المختصة، والتزم باللوائح المعمول بها في إطار من المسؤولية والشفافية، موضحًا أن الواقعة تعود إلى تناوله منتوجًا دون إدراكه لاحتوائه على عناصر محظورة”.