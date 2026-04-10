وكيل تشريعية الشيوخ: مصر لن تسمح بإشعال المنطقة والعدوان على لبنان تصعيد بالغ الخطورة

أكد أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة يهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس استمرار نهج الاحتلال القائم على استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنية التحتية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأوضح " الشريف " فى بيان أصدره اليوم أن ما يحدث في لبنان الشقيق يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا، لوقف هذه الانتهاكات المتكررة التي تهدد بتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدًا أن استمرار العدوان يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي، ويزيد من معاناة الشعوب العربية التي تسعى إلى الاستقرار والتنمية مشيراً إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تبذل القاهرة جهودًا دبلوماسية مكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، لاحتواء التصعيد ووقف نزيف الدم، والعمل على تحقيق التهدئة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة.

وأضاف الشريف أن مصر تمتلك رصيدًا تاريخيًا ممتدًا في دعم القضايا العربية، حيث لعبت دورًا محوريًا في تهدئة العديد من النزاعات الإقليمية، والعمل على تقريب وجهات النظر، بما يعكس ثقل الدولة المصرية ومكانتها المحورية في المنطقة، مؤكدًا أن التحركات المصرية الحالية تعكس مسؤولية قومية وتاريخية تجاه الشعب اللبناني.

وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسئولياتهم القانونية والإنسانية تجاه وقف هذه الاعتداءات، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، مؤكدًا أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يمثل تشجيعًا لاستمرارها.

وأعلن تضامن مصر الكامل مع لبنان، ودعمها لكل ما يحفظ سيادته ووحدة أراضيه، مشددًا على أن أمن لبنان يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مشيراً أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه الأشقاء العرب، وستظل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صوت الحكمة والعقل، ودرع الاستقرار في منطقة تموج بالتحديات، حتى يتوقف العدوان، ويعود السلام إلى المنطقة، وتنتصر إرادة الشعوب على منطق القوة والعدوان