غرفة طوارئ بالسويس لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال احتفالات أعياد القيامة والربيع

حرصاً على رفع درجة الاستعداد وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين، انعقدت غرفة الطوارئ بفرع الهيئة العامه للرعايه الصحية بالسويس برئاسة الدكتور أمجد عبدالعزيز – نائب مدير الفرع، وبمشاركة الإدارات الفنية والمعنية.

جاهزية كافة المنشآت الصحية

استهدف الإجتماع متابعه تنفيذ خطة التأمين الطبي الشامل التي تم إعدادها تزامنًا مع احتفالات أعياد الإخوة المسيحيين، والتأكد من جاهزية كافة المنشآت الصحية وفرق العمل للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

وشهد الإجتماع استعراض محاور الخطة التأمينية، والتي تضمنت تعزيز انتشار الفرق الطبية في محيط الكنائس والساحات العامة وأماكن التجمعات، إلى جانب رفع كفاءة أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات ، ودعمها بالكوادر الطبية اللازمة، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافٍ.

وتطرق الإجتماع إلى آليات المتابعة اللحظية من خلال غرفة الطوارئ، وتفعيل قنوات التواصل المستمر بين الفرق الميدانية وغرفة العمليات المركزية، بما يساهم في سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة لكافة المواطنين، ودعم جهود الدولة في تأمين الفعاليات والمناسبات المختلفة بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية."

