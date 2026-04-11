وزير الصناعة يعين حسين الغزاوي مستشارًا لشئون الطاقة

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين المهندس حسين الغزاوي مستشارًا لوزير الصناعة لشئون الطاقة.



ويتمتع حسين الغزاوي بخبرة دولية تمتد لأكثر من 34 عامًا في شركة شلمبرجير، تولّى خلالها عددًا من المناصب القيادية في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، من بينها المدير العام لليمن، والرئيس التنفيذي لدولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لمصر والسودان وشرق البحر المتوسط، حيث قاد عمليات تشغيلية واستراتيجية على نطاق إقليمي ودولي.



كما يشغل منصب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وهو عضو في عدد من الكيانات الاقتصادية والمهنية، من بينها غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ومجلس الأعمال الكندي المصري، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والمجلس الاستشاري الصناعي بقسم هندسة البترول في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وفي مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، شغل الغزاوي منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر آمون للأمونيا الخضراء، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إكسيلور المتخصصة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات في مصر والإمارات وأستراليا.



ويحمل المهندس حسين الغزاوي درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في هندسة البترول، وماجستير إدارة الأعمال، كما أتم عددًا من البرامج التنفيذية والتخصصية في مجالات القيادة الاستراتيجية والتحول المؤسسي وإدارة المشروعات والتمويل وإدارة المخاطر، في مؤسسات أكاديمية دولية بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات وهولندا وماليزيا.



ويأتي تعيينه مستشارًا لوزير الصناعة لشئون الطاقة في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير سياسات الطاقة، والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يعزز استدامة الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.