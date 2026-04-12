رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مفاوضات إسلام أباد تفتح باب الاستقرار بين واشنطن وطهران بدعم مصري لاحتواء التصعيد

أميرة خلف

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التفاوض الجاد بين الولايات المتحدة وإيران، وضرورة البناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين الجانبين، يمثلان خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق تشهده المنطقة، ويعكسان رؤية مصرية ثابتة تقوم على دعم الحلول السياسية وتغليب لغة الحوار على التصعيد العسكري، بما يضمن صون السلم والاستقرار الإقليميين.

وأوضح “أبو الفتوح” أن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والذي تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، يعكس تحركًا دبلوماسيًا نشطًا يواكب تطورات المشهد الإقليمي، ويؤكد أن إدارة الأزمات بالوسائل الدبلوماسية أصبحت الخيار الأكثر واقعية لحماية مصالح جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الموقف المصري منذ بداية الأزمة اتسم بالاتزان والفاعلية، وسعى بشكل مستمر إلى منع اتساع رقعة المواجهات واحتواء التوترات عبر قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الأطراف المعنية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود المصرية خلال الفترة الماضية، والتي امتدت لنحو 40 يومًا من التحركات والاتصالات المكثفة، كان لها دور مهم في تهيئة المناخ العام نحو التهدئة، والمساهمة في وقف التصعيد العسكري، بما أتاح فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس وفتح المجال أمام تحرك دبلوماسي أكثر جدية بين واشنطن وطهران على أساس اتفاق وقف إطلاق النار القائم.

وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن استمرار هذا النهج المصري الداعم للاستقرار الإقليمي يمثل عنصر توازن مهم في منطقة شديدة الاضطراب، موضحًا أن البناء على اتفاق وقف إطلاق النار وتحويله إلى مسار تفاوضي شامل من شأنه أن يقلل من مخاطر الانفجار الإقليمي، ويعيد ضبط إيقاع العلاقات بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص الأمن والسلام في المنطقة.

جمال أبو الفتوح الشيوخ عبد الفتاح السيسي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

