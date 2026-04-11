ارتفاع عدد وفيات حادث سير على طريق شبرا بنها الحر لـ 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين

بلاغ بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق بنها شبرا الحر، اتجاه بنها.



وانتقل على الفور رجال الإسعاف والأمن وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل على طريق بنها شبرا الحر، اتجاه مدينة بنها، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص منهم 3 من أسرة واحدة، وإصابة 8 أخرين، وجميعهم مقيمين مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وجرى نقلهم جميعا لمستشفى بنها الجامعي.