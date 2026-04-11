13 مايو.. محاكمة 34 متهما بخلية داعش الدقي

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم تأجيل محاكمة 34 متهما في القضية رقم 15657 لسنة 2024، جنايات الدقى، فى القضية المعروفة بداعش الدقي، لجلسة 13 مايو المقبل.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون عام 2021، وحتى 5 ديسمبر 2021، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة بولاية داعش التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.



ووجه للمتهمين من السابع وحتى الأخير، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



وفيما وجه للمتهمين من الثامن والعشرين وحتي الأخير اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.