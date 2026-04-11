قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور ممثل عن الرئيس السيسي .. رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال عيد القيامة بمصر الجديدة
وزير الكهرباء: وفرنا 3.5 مليون متر مكعب من الوقود في أول أسبوع من تطبيق إجراءات الترشيد
مجلس غزل المحلة يقرر صرف تذاكر مجانية بدون حد أقصى أمام وادي دجلة
لم يفرقهما الموت.. مصرع زوجين في حادث يفجع القلوب بكفر الشيخ
تطهير الممر من الألغام .. أمريكا تعلن بدء إنشاء ممر آمن في مضيق هرمز
وزير الكهرباء : وفرنا 4700 ميجاوات ساعة و980 ألف متر مكعب فى الوقود بسبب يوم العمل عن بعد
منحاز وفاسد.. هجوم حاد من ترامب على الإعلام بعد التصعيد مع إيران
وزير الكهرباء : وفرنا خلال أسبوع 18 ألف ميجاوات ساعة
إعلام إيراني: من المرجح عقد جولة أخرى من المفاوضات في إسلام آباد
خاص| حسن أبو الروس يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في فيلم الكراش.. فيديو
«الكهرباء» تطمئن المواطنين: لا انقطاع للتيار .. وترشيد الاستهلاك يوفر ملايين الدولارات
المطران شامي يترأس صلوات سبت النور في كاتدرائية القيامة بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الميركاتو الصيفي.. موهبة جزائرية تفرض نفسها على رادار القلعة الحمراء

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يواصل النادي الأهلي تحركاته على مستويين متوازيين، سواء داخل الملعب بمواصلة مشواره في الدوري الممتاز، أو خارجه عبر التخطيط لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن خطة تهدف لاستعادة السيطرة المحلية وتعزيز الحضور القاري.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة، اليوم السبت، أمام سموحة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بعد تعثره في الجولة الأولى.

وكان الأهلي قد استهل مرحلة التتويج بتعادل مخيب أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، وهي النتيجة التي لم ترضِ طموحات جماهيره، ليصبح مطالبًا بالعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات. 

ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 31 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في صراع المراكز المتقدمة.

على صعيد آخر، برز اسم الموهبة الجزائرية الصاعدة عبد الرحمن زاوي بقوة ضمن اهتمامات الأهلي، بعدما خطف الأنظار خلال مشاركته مع منتخب الجزائر تحت 17 عامًا في دورة اتحاد شمال أفريقيا التي أقيمت بمدينة بنغازي الليبية.

ونجح زاوي في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للناشئين، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في البطولة، وقدم اللاعب مستويات مميزة، أبرزها تسجيله هدف الفوز في شباك منتخب مصر خلال المباراة الحاسمة، ليؤكد موهبته الكبيرة ويجذب أنظار كشافي الأندية.

وكشفت تقارير أن اللاعب الشاب نال إعجاب مسؤولي الأهلي، الذين حرصوا على متابعته عن قرب، خاصة في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها، ما يجعله مشروع لاعب واعد للمستقبل.

كما أبدى زاوي رغبة في خوض تجربة احترافية مبكرة، متطلعًا للسير على خطى مواطنه أمير سعيود، الذي سبق له اللعب في صفوف الأهلي قبل خوض تجارب ناجحة في عدة أندية عربية.

ويواصل اللاعب الشاب، الذي ينشط حاليًا ضمن صفوف مولودية المخادمة، جذب الأنظار بعد الإشادة التي تلقاها من مدرب منتخب الجزائر للناشئين أمين جيموز، خاصة في ظل طموحاته الكبيرة بمواصلة التألق خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، والمنافسة على اللقب، إلى جانب السعي للتأهل إلى كأس العالم لهذه الفئة.

وتنتظر منتخب الجزائر تحت 17 عامًا تحديات قوية في البطولة القارية، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة صعبة تضم منتخبات السنغال وجنوب أفريقيا وغانا، ما يرفع من سقف المنافسة ويضع الجيل الحالي أمام اختبار حقيقي لإثبات قدراته على المستوى القاري.

النادي الأهلي الأهلي الدوري الممتاز فترة الانتقالات الصيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

ترشيحاتنا

هدي الاتربي

من الجيم.. هدي الإتربي تبرز رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

هلا السعيد

هلا السعيد تخطف عيون محبيها بإطلالة غير متوقعة | شاهد

كارولين عزمي

من داخل سيارتها .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهور مدهش | شاهد

بالصور

نظام غذائي لمرضى السكر.. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

أفضل الأطعمة لمرضى السكري
أفضل الأطعمة لمرضى السكري
أفضل الأطعمة لمرضى السكري

مش الفسيخ ولا الرنجة .. أكلة لذيذة في شم النسيم تعالج الغدة الدرقية والنسيان

اكلات شم النسيم
اكلات شم النسيم
اكلات شم النسيم

نظام غذائي لمرضى الضغط.. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

نظام غذائي لمرضى الضغط
نظام غذائي لمرضى الضغط
نظام غذائي لمرضى الضغط

قبل أكل الرنجة في شم النسيم .. تعرف على أهم فوائدها وأضرارها

فوائد سمك الرنجة
فوائد سمك الرنجة
فوائد سمك الرنجة

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد