الميركاتو الصيفي.. موهبة جزائرية تفرض نفسها على رادار القلعة الحمراء

يواصل النادي الأهلي تحركاته على مستويين متوازيين، سواء داخل الملعب بمواصلة مشواره في الدوري الممتاز، أو خارجه عبر التخطيط لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن خطة تهدف لاستعادة السيطرة المحلية وتعزيز الحضور القاري.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة، اليوم السبت، أمام سموحة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بعد تعثره في الجولة الأولى.

وكان الأهلي قد استهل مرحلة التتويج بتعادل مخيب أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، وهي النتيجة التي لم ترضِ طموحات جماهيره، ليصبح مطالبًا بالعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات.

ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 31 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في صراع المراكز المتقدمة.

على صعيد آخر، برز اسم الموهبة الجزائرية الصاعدة عبد الرحمن زاوي بقوة ضمن اهتمامات الأهلي، بعدما خطف الأنظار خلال مشاركته مع منتخب الجزائر تحت 17 عامًا في دورة اتحاد شمال أفريقيا التي أقيمت بمدينة بنغازي الليبية.

ونجح زاوي في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للناشئين، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في البطولة، وقدم اللاعب مستويات مميزة، أبرزها تسجيله هدف الفوز في شباك منتخب مصر خلال المباراة الحاسمة، ليؤكد موهبته الكبيرة ويجذب أنظار كشافي الأندية.

وكشفت تقارير أن اللاعب الشاب نال إعجاب مسؤولي الأهلي، الذين حرصوا على متابعته عن قرب، خاصة في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها، ما يجعله مشروع لاعب واعد للمستقبل.

كما أبدى زاوي رغبة في خوض تجربة احترافية مبكرة، متطلعًا للسير على خطى مواطنه أمير سعيود، الذي سبق له اللعب في صفوف الأهلي قبل خوض تجارب ناجحة في عدة أندية عربية.

ويواصل اللاعب الشاب، الذي ينشط حاليًا ضمن صفوف مولودية المخادمة، جذب الأنظار بعد الإشادة التي تلقاها من مدرب منتخب الجزائر للناشئين أمين جيموز، خاصة في ظل طموحاته الكبيرة بمواصلة التألق خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، والمنافسة على اللقب، إلى جانب السعي للتأهل إلى كأس العالم لهذه الفئة.

وتنتظر منتخب الجزائر تحت 17 عامًا تحديات قوية في البطولة القارية، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة صعبة تضم منتخبات السنغال وجنوب أفريقيا وغانا، ما يرفع من سقف المنافسة ويضع الجيل الحالي أمام اختبار حقيقي لإثبات قدراته على المستوى القاري.