التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والمصري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين بيراميدز والمصري، في المباراة التى تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد السويس الجديد في الجولة الـ23، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تسديدة صاروخية من حامد حمدان لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء ابعدها أحمد أيمن منصور مدافع المصري بشكل رائع قبل أن تسكن المرمى في الدقيقة 20.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - حامد حمدان - مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمود زلاكة



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - مروان حمدي - فيستون ماييلي



وجاء تشكيل المصري، كالأتي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - خالد صبحي - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - أسامة زمراوي.

خط الهجوم: ميدو جابر - منذر طمين - محمد الشامي.

ويجلس على دكة بدلاء المصري كل من: محمود حمدي لحراسة المرمى، مصطفى العش، كريم بامبو، أحمد القرموطي، كينجسلي ايدوو، عميد صوافطة، بونور موجيشا، عمر الساعي، محمد هاشم.

