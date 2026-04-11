إسلام عيسي يساند سيراميكا كليوباترا ضد إنبي

حرص لاعب سيراميكا كليوباترا إسلام عيسى التواجد في ملعب مباراة انبي لمساندة الفريق.
وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الجولة الثانية من مجموعة المنافسة على لقب الدوري
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - چاستيس آرثر.
خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - محمد رضا بوبو - أيمن موكا.
خط الهجوم: ماثيو أوجور.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد طارق - أحمد عابدين - محمد المغربي - حسين السيد - كريم نيدفيد -زياد الشيات -محمد صادق - محمد عبد الله - إبراهيم محمد .