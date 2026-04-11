مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد.. خبير: خطوة إيجابية ومصر ركيزة استقرار الشرق الأوسط

قال الدكتور أحمد الشحات، خبير العلاقات الدولية، إن انطلاق جولة مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يمثل تطورًا إيجابيًا قد يسهم في خفض حدة التوتر بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة مشتركة في الوصول إلى تسوية دبلوماسية للأزمة.

تحقيق مكسب سياسي

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن كل طرف يسعى إلى تحقيق مكسب سياسي من هذه المفاوضات؛ حيث تسعى واشنطن إلى ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي باعتباره هدفًا دبلوماسيًا رئيسيًا، بينما تعمل طهران على تخفيف الضغوط والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وتعزيز دورها الإقليمي.

وأضاف أن هذه المعادلة تعكس طبيعة التعقيد في المشهد التفاوضي، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام حلول تدريجية قابلة للتطوير في المستقبل.

دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط

وشدد الشحات على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن موقفها الداعم لدول الخليج في مواجهة التحديات الإقليمية يعكس التزامها الثابت بأمن المنطقة.

مسارات الحلول السلمية للأزمات الإقليمية

وأشار إلى أن القاهرة تضطلع بدور وساطة فاعل في جهود التهدئة، وتسهم بشكل ملحوظ في دفع مسارات الحلول السلمية للأزمات الإقليمية.