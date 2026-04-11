النصر يهزم الأخدود بثنائية ويحافظ على صدارة الدوري السعودي

حقق النصر السعودي فوزا مستحقا على الأخدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في الجولة الثامنة والعشرون دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو هدف النصر في الدقيقة 15، من عمر الشوط الاول.

وأضاف جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة يواصل النصر الحفاظ علي صدارة الدوري السعودي برصيد 73 نقطة ، وتجمد الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل النصر علي نحو التالي :

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

في خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، أيمن يحيى.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أنجيليو جابريل.

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كنجسلي كومان.