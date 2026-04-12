بعد التوجيه الرئاسي.. برلماني يوضح أهمية دعم المزارعين ورفع سعر توريد القمح

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية تمثل خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تتحرك بخطة مدروسة لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، مشيرًا إلى أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يساهم بشكل مباشر في تحقيق استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي تقلبات مفاجئة في الأسواق.

دعم المزارعين ورفع سعر توريد القمح

وأضاف أن دعم المزارعين ورفع سعر توريد القمح يعكس حرص القيادة السياسية على تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، إلى جانب تطوير منظومة التوزيع والبورصة السلعية لتحقيق الشفافية وضبط الأسعار، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وقال النائب أحمد جابر تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي الغذائي وضمان حياة كريمة للمواطنين.

