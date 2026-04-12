اليوم.. نهائي كأس العالم للخماسي الحديث لفردي الرجال والسيدات

تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور النهائي لفردي الرجال والسيدات ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 إلى 13 إبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويُقام الدور النهائي لفردي السيدات وفردي الرجال حيث يشارك 18 لاعبًا و18 لاعبة في المنافسات.

بدأت منافسات نهائي السيدات في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمنافسات السلاح، يليه الموانع والسباحة والليزر- رن.

بينما تبدأ منافسات نهائي الرجال في الساعة الثالثة عصرًا، بمنافسات السلاح يليه الموانع والسباحة والليزر- رن.



ويشارك في الدور النهائي من مصر كل من، سلمى أيمن وزينة عامر وجنة الجندي وچنا عطية.

بينما يشارك في الدور النهائي لفردي الرجال 4 لاعبين مصريين وهم معتز وائل ومصطفى أبو عامر، ومحمد الأشقر، ومحمد حاتم.

وتشهد البطولة مشاركة 400 لاعبا ولاعبة من 42 دولة.

وتعد هذه البطولة المرحلة الأولى لسلسلة كأس العالم لعام 2026، على أن تقام المرحلة الثانية في بلغاريا في الفترة من 13 لـ 17 مايو المقبل، كما تقام المرحلة الثالثة في المجر في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل.

ويقام نهائي سلسلة كأس العالم في المجر في الفترة من 26 إلى 28 يونيو المقبل.