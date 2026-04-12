اليوم.. قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة بمشاركة 23 فريقًا

تجرى اليوم الأحد مراسم قرعة بطولة بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات، التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري، بمشاركة 23 فريقًا من مختلف دول القارة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم القرعة داخل مقر النادي الأهلي، بحضور بشري حجبج، وياسر قمر، إلى جانب ممثلي الأندية المشاركة في البطولة، في أجواء تنظيمية تعكس أهمية الحدث القاري.

وتشهد النسخة الحالية غياب الزمالك، حامل لقب البطولة في آخر ثلاث نسخ، بعد اعتذاره عن عدم المشاركة، كما يغيب أيضًا فريق سبورتنج، وهو ما يفتح الباب أمام منافسة قوية بين بقية الفرق على اللقب.

وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت اجتماعًا موسعًا خلال الأيام الماضية، لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة، حيث تم استعراض الجوانب التنظيمية والإدارية، وآليات استقبال الوفود وتسكينها، إلى جانب وضع خطة متكاملة لتنقل الفرق بين أماكن الإقامة وصالات المنافسات.

كما تطرقت الاجتماعات إلى الخطة الأمنية الشاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان خروج البطولة بصورة مميزة، فضلًا عن مراجعة تفاصيل حفل الافتتاح وفقراته، بما يعكس مكانة الأهلي كأحد أبرز الأندية على مستوى القارة الأفريقية.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة، في ظل مشاركة عدد كبير من الأندية القوية، ما يُنذر بمنافسات قوية على اللقب القاري خلال الأيام المقبلة