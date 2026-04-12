الكتمان القاتل .. تحذير نفسي من أخطر طريق يقود لإيذاء النفس

أكدت رشا الجندي الخبيرة النفسية أن الكتمان يُعد من أخطر الأسباب التي قد تدفع الإنسان لإيذاء نفسه، مشددة على أهمية التعبير عن المشاعر وطلب المساعدة في مواجهة الضغوط النفسية.

الكتمان أو الحساسية الزائدة

أوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت نور الدين ببرنامج أنا وهو وهي على قناة صدى البلد أن الضغوط الحياتية أصبحت سمة أساسية في العصر الحالي، إلا أن التعامل الخاطئ معها، خاصة من خلال الكتمان أو الحساسية الزائدة، قد يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية.

وأضافت أن اللجوء للطبيب النفسي ليس عيبًا، بل ضرورة في بعض الحالات، خاصة مع وجود اضطرابات قد تتطلب علاجًا دوائيًا لتنظيم كيمياء المخ.

خطورة تناول الأدوية النفسية

وحذرت من خطورة تناول الأدوية النفسية دون استشارة طبية أو التوقف عنها بشكل مفاجئ، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى انتكاسات خطيرة، مشيرة إلى أن الطبيب وحده هو المسؤول عن تحديد الحاجة للعلاج من عدمه.

علامات تستدعي التدخل المبكر

كما لفتت إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من الاكتئاب الصامت، حيث يبدون طبيعيين ظاهريًا، لكنهم يفتقدون الشغف بالحياة ويميلون للعزلة، وهي علامات تستدعي التدخل المبكر.

الدعم الأسري والمجتمعي

وشددت على أهمية الدعم الأسري والمجتمعي، داعية إلى نشر الوعي بالصحة النفسية، والتخفيف عن الآخرين بدلًا من زيادة الضغوط عليهم، مؤكدة أن العلاقة الروحية والإيمان يساعدان الإنسان على تجاوز الأزمات وعدم الاستسلام لليأس.