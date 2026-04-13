مواعيد مواجهات نصف نهائي ونهائي كأس مصر للسلة سيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات الدور نصف النهائي والنهائي لبطولة كأس مصر للسيدات لموسم 2025-2026، بمشاركة فرق الأهلي، وسبورتنج، وهليوبوليس، والجزيرة.

وحدد اتحاد السلة يوم السبت 18 أبريل الجاري موعدًا لمباراتي المربع الذهبي، إذ تقرر إقامة مباراة الأهلي مع الجزيرة في تمام الساعة الرابعة مساءً، بينما تقام مواجهة هليوبوليس وسبورتنج في السادسة والنصف مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

كما حدد الاتحاد يوم الإثنين 20 أبريل موعدًا لإقامة مباراتي الدور النهائي، حيث تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة الرابعة مساءً، على أن تليها مباراة تحديد البطل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك على الصالة ذاتها.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات عقب فوزه على الغريم التقليدي "سبورتنج" في المباراة النهائية.