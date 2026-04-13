محافظ دمياط يوجه بإعداد خطة عمل متكاملة لمنظومة النظافة



ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم ، لمناقشة ملف منظومة النظافة، جاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة .

وجه " المحافظ " باعداد آلية إعداد خطة عمل متكاملة لمنظومة النظافة تعتمد على أسس علمية وتنظيمية ، حيث تتضمن الخطة تحديد الأدوار والمسؤوليات، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء.

كما تشمل الخطة تطوير أساليب العمل الميداني، وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم، إلى جانب تطبيق نظم حديثة في إدارة المخلفات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

وفي هذا الإطار، وجه " المحافظ " بطرح مجمع أبوجريدة لتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة للاستثمار، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول، وتعظيم الاستفادة منها، ودعم جهود المحافظة في تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات وفقًا للمعايير البيئية.

ووجه أيضًا أيضًا بطرح أعمال تنفيذ جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية و نظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة بمدينة رأس البر

وفي ذات السياق، أكد " المحافظ " على إلزام جميع المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمام المحلات، للحفاظ على المظهر الحضاري، والحد من إلقاء المخلفات بالشوارع، وذلك في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة والانضباط العام.

كما شدد المحافظ على ضرورة توجيه مخلفات الهدم والبناء إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها، مؤكدة أن إلقاء تلك المخلفات في غير المواقع المحددة سيُواجه باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، وتوقيع العقوبات على كلٍ من صاحب الأرض والمقاول المسؤول عن أعمال النقل.

وفي إطار إحكام السيطرة على منظومة التخلص من المخلفات، جارٍ التنسيق لمنع إصدار تراخيص الهدم إلا بعد تقديم المستندات الخاصة بالمقاول القائم بأعمال النقل، على أن يكون حاصلًا على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بما يضمن نقل والتخلص الآمن من المخلفات وفقًا للاشتراطات البيئية.

وتستهدف الخطة أيضًا تحقيق الاستدامة في تقديم خدمات النظافة، من خلال تحسين كفاءة المعدات، ورفع مستوى العاملين، وتكثيف الحملات الميدانية، بما ينعكس إيجابيًا على الشكل الحضاري للمحافظة.

وأكد المحافظ استمرار جهودها في تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جودة الحياة.