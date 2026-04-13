رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ : حزمة قوانين الأسرة خطوة جادة لإصلاح تشريعي شامل

أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بسرعة إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تمثل خطوة حاسمة نحو إصلاح تشريعي شامل طال انتظاره.

وأوضح أن هذه المشروعات ليست وليدة اللحظة، بل تم إعدادها بعناية على مدار فترة طويلة، وشهدت مراجعات دقيقة لمعالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق جميع أطراف الأسرة دون إضرار أو انحياز.

وأضاف أن ما يميز هذه الحزمة التشريعية أنها جاءت بعد حوار مجتمعي موسع، واستطلاع آراء العلماء والخبراء والمتخصصين، بما يحقق التوازن بين الثوابت المجتمعية ومتطلبات التطوير العصري للتشريعات.

وأكد النائب السعيد غنيم أن الدولة تتحرك بخطى جادة نحو بناء منظومة قانونية أكثر عدالة واستقرارًا، تعزز من تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتنميته.