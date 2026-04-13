بسبب معاكسة سيدة.. القبض على طرفي مشاجرة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول:(أحد الأشخاص

"له معلومات جنائية" مصاب بكدمات متفرقة) ، وطرف ثان: (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة لإعتقاد أحد أفراد الطرف الثانى بقيام الطرف الأول بمعاكسة زوجته فقام على إثرها بالإستعانة بباقى أفراد الطرف الثانى وتبادلوا التعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية مما أدى لحدوث الإصابة المنوه عنها.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.