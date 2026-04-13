نعيم قاسم: نواجه عدوانا أمريكيا إسرائيليا ومخططا لإبادة لبنان



قال نعيم قاسم، الأمين العام لـحزب الله، إن لبنان يواجه "عدوانًا أمريكيا إسرائيليا" يهدف إلى تقويض قدراته، مؤكدًا أن "المقاومة والشعب اللبناني صمدوا في وجه الضغوط والتصعيد".



وأضاف قاسم أن إسرائيل لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار على مدار 15 شهرًا، مشيرًا إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق تقدمًا، في ظل استمرار "العدوان الإسرائيلي" بدعم أمريكي على لبنان.



وأوضح أن إسرائيل أعدت "خطة واسعة" للاعتداء على لبنان، معتبرًا أن أهدافها "واضحة وتتمثل في إنهاء قوة لبنان ومقاومته تمهيدًا لإقامة مشروع إسرائيل الكبرى".



وشدد قاسم على رفض أن تكون الدولة اللبنانية أداة لتنفيذ ما تريده إسرائيل عبر الضغط على المقاومة، لافتًا إلى أن الجيش اللبناني "لن ينخرط في قتال شعبه".



وأكد أن لبنان "مستهدف بمشروع إسرائيلي"، مشددًا على تمسك بلاده بسيادتها ورفض أي إملاءات خارجية بشأن كيفية إدارتها، مضيفًا: "نقاتل لأن العدو الإسرائيلي الأمريكي اعتدى علينا".



وختم بالقول إن المعركة الحالية "ليست لضمان أمن شمال إسرائيل، بل هي معركة تستهدف إبادة لبنان".